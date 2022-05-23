В Красноярске орошают дороги

Благодаря рассеянному напору воды во время орошения, облако из мелких капель не даёт пыли подниматься в воздух, охлаждается асфальт, ведь из-за жары может деформироваться. Грязь и песок сбивается к бордюрам, где его собирают дорожные пылесосы.

Как рассказали в администрации города Красноярска, с техникой и навесным оборудованием орошение делать просто и удобно. Задние рейки разворачиваются, увеличивая площадь полива.

Одна машина может обработать улицу по всей ширине, для орошения многополосных магистралей пускают несколько машин каскадом.

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