23 мая
Красноярск
погода +25 °C
58.89
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске орошают дороги

Главная Общество
Красноярск
15:30 23 Мая 2022
общество, красноярск, дороги, уборка
версия для печати Ico_print

Благодаря рассеянному напору воды во время орошения, облако из мелких капель не даёт пыли подниматься в воздух, охлаждается асфальт, ведь из-за жары может деформироваться. Грязь и песок сбивается к бордюрам, где его собирают дорожные пылесосы.

Как рассказали в администрации города Красноярска, с техникой и навесным оборудованием орошение делать просто и удобно. Задние рейки разворачиваются, увеличивая площадь полива.

Одна машина может обработать улицу по всей ширине, для орошения многополосных магистралей пускают несколько машин каскадом.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки умерли 3 человека

В Красноярском крае за сутки умерли 3 человека

23 Мая 2022 г.
Вылечили 55 человек за сутки
Новости Красноярска: Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ – 2022

Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ – 2022

23 Мая 2022 г.
В этом году выпускные экзамены будут сдавать 16,3 тысячи человек
Новости Красноярска: Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

23 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Житель Омска избил до смерти жену за неприготовленный ужин

Житель Омска избил до смерти жену за неприготовленный ужин

23 Мая 2022 г.
Мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет
Новости Красноярска: Территории Красноярского края за развитие налогового потенциала получат 150 миллионов рублей

Территории Красноярского края за развитие налогового потенциала получат 150 миллионов рублей

23 Мая 2022 г.
Отбор проходил на конкурсной основе
Новости Красноярска: Солдат из Лесосибирска погиб в ходе спецоперации на Украине

Солдат из Лесосибирска погиб в ходе спецоперации на Украине

23 Мая 2022 г.
Церемония прощания с Романом Матанцевым пройдёт 24 мая
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

20 Мая 2022 г.
Съёмка первых кадров запланирована на 27 мая
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru