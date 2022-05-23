«Норникель» представил платформу для изобретателей и бизнеса

Лидер российской горно-металлургической отрасли анонсировал на российском интернет-форуме-2022 площадку IN’HUB. Она позволит молодым разработчикам, изобретателям и инноваторам донести свои идеи и проекты до бизнеса и инвесторов.

Платформа IN’HUB станет первым в России форумом, который соберёт интеллектуально развитую молодёжь, представителей крупнейших компаний и инвесторов. Она включает конкурс изобретений и технологий. Финальным мероприятием станет определение победителей конкурса на Международном форуме инноваторов IN’HUB. Это событие пройдёт в Новосибирске с 6 по 8 октября.

Для бизнеса — это возможность создать эффективный механизм для поиска инноваций в промышленности и сервисной экономике и их внедрения, возможность создать рынок новых прорывных решений, которые могли бы не только заменить, но и превзойти те, что оказались недоступны из-за макроэкономических рестрикций.

— IN’HUB — точка пересечения интересов и возможностей участников инновационных процессов, площадка для популяризации идей изобретательства, мейкерства и рационализаторства среди широких масс, — сказал директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин. — Уникальность проекта в том, что он инициирует реакцию изобретателей на вызовы современной России, объединяет российских и международных партнёров, открытых к сотрудничеству с Россией, создаёт условия для эффективного взаимодействия молодых изобретателей и опытных рационализаторов для совместного развития технологий будущего.

Отметим, что «Норникель» в последние годы кардинально изменил облик за счёт научно-технической и инновационной деятельности. Компания системно формирует культуру работы с инновациями. С помощью научного сообщества и перспективных исследователей «Норникель» будет развивать новый инновационный бизнес и трансформировать производство.

Фото: © «Норникель»