В Красноярске закрывается одно из старейших заведений общепита в городе

Красноярский блогер Василий Прокушев в своем telegram-канале «Завали едальник» сообщил о закрытии одного из старейших заведений общепита в городе.

– Древнейшее и вкуснейшее «Раздолье», кажется, все. Из кулинарии вывозят оборудование. Встреченный на пороге мужчина, похожий на хозяина, грустно протянул: «Аренда» и сказал, что, может быть, откроются в новом месте, – пишет Василий в своем telegram-канале.

Отметим, что ещё на прошлой неделе полки красноярского кафетерия ломились от сладостей и хлебо-булочных изделий.

Фото: t.me/zavali_edalnik