23 мая
Красноярск
погода +25 °C
58.89
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Республике Алтай разрушили буддийскую ступу

Главная Общество
Красноярск
15:06 23 Мая 2022
общество, происшествия, алтай, вандализм
версия для печати Ico_print

В урочище Ак-Кобы в Онгудайском районе неизвестные разрушили буддийскую ступу. Об этом сообщили в Telegram-канале Буддийской традиционной сангхи России.

Ступа Боора ламы была «символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти», отображением дружбы между живущими в регионе народами, рассказал глава российских буддистов Дамбы Аюшеева. Ступу установили в 1996 году.

В Республике Алтай разрушили буддийскую ступу

Духовный лидер буддистов надеется на ответственную работу правоохранительных органов. На то, что сотрудники МВД приложат все возможные усилия для поиска и привлечения преступников к ответственности. Он готов оказать помощь в восстановлении ступы.

Фото: © Бyддийcкaя caнгxa Poccии

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки умерли 3 человека

В Красноярском крае за сутки умерли 3 человека

23 Мая 2022 г.
Вылечили 55 человек за сутки
Новости Красноярска: Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ – 2022

Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ – 2022

23 Мая 2022 г.
В этом году выпускные экзамены будут сдавать 16,3 тысячи человек
Новости Красноярска: Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

23 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Житель Омска избил до смерти жену за неприготовленный ужин

Житель Омска избил до смерти жену за неприготовленный ужин

23 Мая 2022 г.
Мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет
Новости Красноярска: Территории Красноярского края за развитие налогового потенциала получат 150 миллионов рублей

Территории Красноярского края за развитие налогового потенциала получат 150 миллионов рублей

23 Мая 2022 г.
Отбор проходил на конкурсной основе
Новости Красноярска: В Красноярске орошают дороги

В Красноярске орошают дороги

23 Мая 2022 г.
Одна машина может обработать улицу по всей ширине
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

20 Мая 2022 г.
Съёмка первых кадров запланирована на 27 мая
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru