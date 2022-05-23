В Республике Алтай разрушили буддийскую ступу

В урочище Ак-Кобы в Онгудайском районе неизвестные разрушили буддийскую ступу. Об этом сообщили в Telegram-канале Буддийской традиционной сангхи России.

Ступа Боора ламы была «символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти», отображением дружбы между живущими в регионе народами, рассказал глава российских буддистов Дамбы Аюшеева. Ступу установили в 1996 году.

Духовный лидер буддистов надеется на ответственную работу правоохранительных органов. На то, что сотрудники МВД приложат все возможные усилия для поиска и привлечения преступников к ответственности. Он готов оказать помощь в восстановлении ступы.

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