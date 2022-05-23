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Солдат из Лесосибирска погиб в ходе спецоперации на Украине

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Красноярск
15:15 23 Мая 2022
в красноярском крае, похороны
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При проведении спецоперации на Украине погиб ещё один житель Красноярского края. Житель Лесосибирска Роман Матанцев проходил службу по контракту в звании лейтенанта. 

«Роман выпускался из кадетского корпуса в 2008 году. Я вела у них русский язык. У него был такой красивый почерк, аккуратный, у него была одна из самых лучших тетрадей. Он занимался лыжами, был кандидатом в мастера спорта, на всех межкорпусных и городских соревнованиях он брал первые места. Был хорошим другом и как я знаю, недавно женился. Это уже третий наш выпускник, погибший в спецоперации на Украине», – рассказала учитель Романа Ольга Александровна Глебок.

После учёбы в кадетском корпусе Роман поступил в Красноярский государственный аграрный университет. В армию он пошёл сам, хотя, по словам учителя, мог и не ходить. Там он подписал контракт и стал проходить службу в качестве кинолога.

Церемония прощания с Романом пройдёт 24 мая. 

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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