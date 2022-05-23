Житель Красноярского края задолжал 415 тысяч рублей по алиментам

46-летний мужчина не перечислял алименты дочери и сыну и накопил долг 415 000 рублей.

Были возбуждены исполнительные производства. Он погасил долг после того, как судебные приставы предупредили его о юридической ответственности.

В ГУ ФССП по Красноярскому краю напомнили, что, если на момент наступления совершеннолетия ребёнка, у родителя существует долг по алиментам, он будет взыскан и после достижения 18 лет, кроме этого, на невыплату алиментов сроки исковой давности не распространяются.

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