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В Красноярске благоустроят площадь возле Музыкального театра

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Красноярск
13:55 23 Мая 2022
общество, красноярск, благоустройство, театр, площадь
Фотография © admkrsk.ru
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В ближайшее время на электронной площадке госзакупок разместят заявку на поиск подрядной организации, рассказали в администрации города Красноярска.

Перед проектированием были проведены социологические исследования для того, чтобы узнать, какой хотели бы видеть территорию люди. Проект разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова.

В Красноярске благоустроят площадь возле Музыкального театра

Работы стартуют в июле и завершатся к концу благоустроительного сезона.

На площади организуют большую пешеходную зону с разными типами мощения, красивым озеленением и современной подсветкой. Хаотичную парковку уберут. Появятся места для велопарковки, удобные пути к автобусной остановке.

В Красноярске благоустроят площадь возле Музыкального театра

Для ожидания начала спектаклей и просто для отдыха будут установлены современные скамейки. Грамотное расположение конструкций для афиш и световое оформление украсят путь к главному входу в театр, служебный вход замаскируют.

На площади появится крупномерные берёзы, клёны, черёмуха, яблони. Газоны оформят по последней моде, открытый грунт отсыпят щепой или каменной крошкой для того, чтобы при влажной погоде не образовывалась грязь.

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