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36-летний железногорец похитил у пенсионерок 380 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
13:40 23 Мая 2022
общество, железногорск, кража, пенсионеры
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Житель Железногорска, действующий в составе преступной группы, обманом похитил деньги у пенсионеров, имеющих статус «Детей войны».

На телефон жертвы поступал звонок от якобы внучки, которая стала виновницей серьёзного ДТП. Пожилых женщин убеждали в том, что нужно срочно передать все деньги «уполномоченному сотруднику» для компенсации затрат на «лечение пострадавших в ДТП», сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Через несколько минут в квартиру стучался мужчина, забирал деньги и уезжал.

Сумма ущерба — 380 тысяч рублей.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину. Он забирал деньги потерпевших и переводил их на номера счетов подельников, часть средств злоумышленник оставлял себе.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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