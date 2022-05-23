В Красноярском крае появятся 44 рубежа контроля нарушений ПДД

В Красноярском крае на дорогах запланировано размещение 44 дополнительных рубежа контроля нарушений ПДД, рассказали в Заксобрании. Также предполагается фиксировать ещё два правонарушения с этого года — нарушение правил пользования ремнём безопасности и внешними световыми приборами. Эти и другие вопросы рассматривались в ходе выездного заседания, которое провел Комитет по экономике и налоговой политике ЗС региона в МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства".

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД включает в себя 104 стационарных и 54 передвижных комплекса, а также комплекс «Паркон-А» и мобильный комплекс «Витроник-Полискан».

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края рассказал, рубежи контроля располагаются на наиболее опасных участках, где чаще всего происходят ДТП. Цель — не заработать денег на штрафах, а сделать дороги безопасными.

Руководитель КрУДор Андрей Журавлёв отметил, что в прошлом году удалось ликвидировать 22 потенциально аварийных участка. За последние пять лет проезд на запрещающий сигнал светофора сократился с 25 тысяч нарушений до 3 тысяч, превышение скорости — с 70 тысяч до 18 тысяч.

Что касается системы «Паутина» и собираемых штрафов, представитель ГИБДД сообщил, что в прошлом году выписано 1,5 млрд рублей штрафов по итогам фотовидеофиксации нарушений ПДД. При этом на установку камер затрачено в разы меньше средств.

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