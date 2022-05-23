Торговая сеть Levi Strauss & Co покидает российский рынок. Как сообщает «Коммерсантъ», компания остановила поставки и ищет покупателей на розничный бизнес.

О приостановке работы и инвестиций в российский бизнес головной офис Levi’s заявил ещё в марте. Причиной назвали спецоперацию на Украине. Позднее исполнительный директор компанию Чип Берг сообщил Financial Times, возобновлять работу магазинов в РФ в 2022 году не будут.

Levi Strauss & Co - американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. На российском рынке компания проработала 29 лет.

Напомним, что компания McDonald’s продаст бизнес в России своему партнёру-франчайзи Александру Говору. Сообщается, что заведения возобновят работу в середине июня.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев