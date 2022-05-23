Дополнительные электрички на западном направлении Красноярской железной дороги появятся в расписании 24 мая

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги, имеющих дачные участки на западном пригородном направлении, с 24 мая начнут курсировать дополнительные электропоезда:

– Красноярск Северный – Кача (отправление со станции Красноярск Северный в 8:29, прибытие на станцию Кача в 9:51);

– Кача – Красноярск (отправление со станции Кача в 10:47, прибытие на станцию Красноярск в 12:00).

Рейсы назначены по вторникам, средам, четвергам и пятницам.

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».