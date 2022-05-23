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Мэр Красноярска раскритиковал производственные службы

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Красноярск
12:15 23 Мая 2022
общество, красноярск, благоустройство, мэр
Фотография © admkrsk.ru
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— Сегодня начал планёрку с «разноса» производственных служб, — пишет мэр Красноярска Сергей Ерёмин у себя в Telegram-канале. — В выходные объезжал город, работы кипят на многих участках, но когда же мы научимся культуре производства работ?! На некоторых участках всё раскурочено, везде кучи, ямы! Если ведёте работы, а тем более, если уже ушли с объекта, — всё должно быть ровно и аккуратно. Кроме этого, никто не отменял требования грамотно проводить обрезку деревьев!

Сергею Ерёмину доложили о ходе ямочного ремонта, реализации программы обновления дворов.

— Темп неплохой, — добавил глава города. — Отдельно поручил усилиться по скосу травы — косить надо там, где трава выросла, а не там, где «проплешины» земли.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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