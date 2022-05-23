Мэр Красноярска раскритиковал производственные службы

— Сегодня начал планёрку с «разноса» производственных служб, — пишет мэр Красноярска Сергей Ерёмин у себя в Telegram-канале. — В выходные объезжал город, работы кипят на многих участках, но когда же мы научимся культуре производства работ?! На некоторых участках всё раскурочено, везде кучи, ямы! Если ведёте работы, а тем более, если уже ушли с объекта, — всё должно быть ровно и аккуратно. Кроме этого, никто не отменял требования грамотно проводить обрезку деревьев!