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Для борьбы с огнём в лесах Красноярского края применяют взрывчатку

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Красноярск
11:50 23 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары
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В Красноярском крае продолжают наращивать группировку сил и средств для борьбы с лесными пожарами. Для помощи краевым лесным пожарным в регион прибыли более 500 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», республик Карелия и Бурятия, Приморского и Забайкальского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельской области.

Ежедневно в работах по тушению возгораний задействовано порядка 1 000 человек и 100 единиц техники. В том числе авиация. Можно сказать, каждый день команды лесного спецназа перебрасывают с одного пожара на другой, ведь из-за аномально жаркой погоды возникают более десятка очагов возгораний, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Для борьбы с огнём в труднодоступных районах, специалисты применяют взрывчатку, с помощью которой прокладывают минерализованные полосы.

— Сохраняется аномальная погода — с рекордными для мая температурами. Всё больше очагов возгораний возникает в отдаленных территориях. Туда зачастую не может пройти тяжёлая спецтехника, лесных пожарных туда доставляет авиация. Проведение взрывных работ — самый быстрый и эффективный способ проложить там минерализованные полосы, от которых потом проводят встречный отжиг. Именно с помощью огня специалисты ликвидируют самые сложные и крупные пожары в лесах, — рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства края.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © krskstate.ru

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