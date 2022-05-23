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В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

Главная Общество
Красноярск
11:31 23 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, подросток, поиски
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20 мая вечером ушёл из дома к знакомым 17-летний Семён и не вернулся.

Поиски продолжались утро и день, рассказали волонтёры «Поиска пропавших детей».

Позже поступила информация, что вечером Семён сбрасывал друзьям фото, где он находится. По фотографиям удалось установить предполагаемый район поисков, а это несколько десятков километров.

Волонтёры сообщают, что парень находится в крайне тяжёлом состоянии, на момент исчезновения ему требовалась медицинская помощь. Сейчас с ним работают медики.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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