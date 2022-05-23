В Шарыповском районе на озере Большом благоустроят набережную и пляж

На экологической тропе вдоль озера планируется установить навигацию и скамейки, вдоль деревянного настила появятся летние торговые киоски, сообщили в правительстве Красноярского края.

Проект пляжа в с. Парная выполнен по госстандартам и с учётом культурной и экологической значимости места массового отдыха на водном объекте.

Для отдыхающих установят лежаки, шезлонги и специальные пляжные диваны. Также оборудуют кабинки для переодевания и стенды для спасательного оборудования. На стилизованный деревянный маяк можно будет подняться и насладиться видами озера и полуострова. Рядом с пляжем обустроят парковку и высадят деревья и кустарники.

Программа комплексного развития озера Большого реализуется по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса.

— Ежегодно в Шарыповский район приезжают около 500 тысяч туристов со всей Сибири. Озеро Большое – излюбленное место туристов. Вода в нём очень чистая и прозрачная, в сезон она прогревается до +25°С. Надеемся, что жители будут придерживаться единого стандарта внешнего вида улиц и вместе с собственниками баз отдыха посодействуют тому, чтобы посёлок перешёл на другой эстетический уровень, — сказала Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев