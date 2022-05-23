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В Красноярском крае за сутки потушили 20 лесных пожаров

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Красноярск
11:00 23 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 20 лесных пожара на площади 923 га в 13 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

К примеру, сухая гроза стала причиной пожара в нацпарке «Красноярские Столбы». Его ликвидировали на площади 14 га. В заповеднике Саяно-Шушенский зафиксировали два возгорания (одно уже потушили). На втором работы по тушению проводят более 25 человек.

На 23 мая в Красноярском крае действуют 32 лесных пожара на площади 18,2 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Балахтинском, Кежемском, Эвенкийском, Березовском, Дзержинском, Бирилюсском, Уярском, Казачинском, Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Тасеевском, Большеулуйском, Большемуртинском, Шушенском, Емельяновском районах. Удалось остановить распространение 6 пожаров на площади 1 тыс. га.

Помощь в тушении оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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