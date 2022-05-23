В Красноярске два «коллектора» вымогали 10 млн рублей у должника

В Красноярске будут судить двух мужчин, которые вымогали у должника крупную сумму денег.

Как сообщили в полиции, летом 2021 года житель краевой столицы одолжил у своего друга 1,6 млн рублей под небольшие проценты, но вовремя вернуть не успел. Тогда кредитор отправил к мужчине «коллекторов», которые потребовали у потерпевшего в 6 раз больше денег – 10 млн рублей.

По частям красноярец передал злоумышленникам 2,3 млн рублей, однако те стали угрожать мужчине физической расправой и уничтожением имущества.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались два 30-летних жителя Красноярска. Ранее проблем с законом они не имели. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ. Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы. Окончательное решение по делу вынесет суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович