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В Красноярске два «коллектора» вымогали 10 млн рублей у должника

Главная Общество
Красноярск
11:00 23 Мая 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске будут судить двух мужчин, которые вымогали у должника крупную сумму денег. 

Как сообщили в полиции, летом 2021 года житель краевой столицы одолжил у своего друга 1,6 млн рублей под небольшие проценты, но вовремя вернуть не успел. Тогда кредитор отправил к мужчине «коллекторов», которые потребовали у потерпевшего в 6 раз больше денег – 10 млн рублей.

По частям красноярец передал злоумышленникам 2,3 млн рублей, однако те стали угрожать мужчине физической расправой и уничтожением имущества. 

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались два 30-летних жителя Красноярска. Ранее проблем с законом они не имели. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ. Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы. Окончательное решение по делу вынесет суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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