Из-за угрозы оспы обезьян в аэропорту Красноярска усилили санитарные меры

В аэропорту Красноярска усилили санитарно-карантинный контроль, чтобы не допустить завоза в регион обезьяньей оспы. Об этом сегодня сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий», – подчеркнул главный санитарный врач региона.

Оспа обезьян – это заболевание, которое встречается, в основном, в отдаленных районах Африки. Как правило, человек заражается вирусом от диких животных – грызунов и приматов. Дальнейшее распространение между людьми носит ограниченный характер. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, но, как уверяют врачи, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает хорошую защиту.

Симптомы вируса схожи с натуральной оспой, однако не так серьёзны. Инкубационный период длится от 6 до 16 дней, первые симптомы – повышение температуры, головные и мышечные боли, слабость, также возможны головокружение, тошнота и рвота. На 3-4 день болезни возможно появление сыпи на лице, которая позже переходит на другие участки тела.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев