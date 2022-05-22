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В Красноярске прогулка на речном трамвае вновь вызвала ажиотаж среди жителей

Главная Общество
Красноярск
19:00 22 Мая 2022
красноярск, отдых
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В Красноярске прогулка на речном трамвае вновь вызвала ажиотаж среди жителей. Корреспондент sibnovosti.ru решил опробовать поездку на борту «Михаила Годенко» по Енисею и поделился своими впечатлениями.

«Теплоход идёт до Боровое, а не до Усть-Маны. А вот «Заря» идёт до Усть-Маны, но только по будням, сказал капитан. Также из-за большого наплыва желающих покататься 21 мая на судне не работал туалет и пришлось ехать без него. На палубу никого не выпускали. Смотреть только в окошечки из теплохода. А ещё перед посадкой капитан всех пугал духотой внутри, но было вполне комфортно», – сообщил Александр Жуковец.

Напомним, что 15 мая на теплоходах «Заря» и «Михаил Годенко» прокатились больше 500 красноярцев.

Фото: © Александр Жуковец

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