Глава города Сергей Ерёмин вместе с красноярцами пробежал 5 км и рассказал о впечатлениях

Глава Красноярского края Сергей Ерёмин поучаствовал в VI Всероссийском полумарафоне «ЗаБег» вместе с 1841 жителем краевой столицы. Бегунам на выбор предлагалось четыре дистанции: 1 км (для детей), 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут проходил по живописным местам города – через остров Татышева, вантовый мост и Центральную набережную Енисея.

«Пробежал 5 км вместе с красноярцами на всероссийской акции „ЗаБег“. Признаюсь, было нелегко держать темп – после зимы всегда сложно входить в спортивную беговую форму. Но результат радует – побил свой личный рекорд!», – поделился впечатлениями мэр.

В полумарафоне одновременно участвовали тысячи жителей 85 городов России. На финише участникам забега вручили медали и подарки от партнеров мероприятия.

Фото: © Telegram-канал Сергея Еремина