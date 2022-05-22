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Глава города Сергей Ерёмин вместе с красноярцами пробежал 5 км и рассказал о впечатлениях

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Красноярск
16:00 22 Мая 2022
красноярск, забег, мэр
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Глава Красноярского края Сергей Ерёмин поучаствовал в VI Всероссийском полумарафоне «ЗаБег» вместе с 1841 жителем краевой столицы. Бегунам на выбор предлагалось четыре дистанции: 1 км (для детей), 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут проходил по живописным местам города – через остров Татышева, вантовый мост и Центральную набережную Енисея.

Глава города Сергей Ерёмин вместе с красноярцами пробежал 5 км и рассказал о впечатлениях

«Пробежал 5 км вместе с красноярцами на всероссийской акции „ЗаБег“. Признаюсь, было нелегко держать темп – после зимы всегда сложно входить в спортивную беговую форму. Но результат радует – побил свой личный рекорд!», – поделился впечатлениями мэр.

В полумарафоне одновременно участвовали тысячи жителей 85 городов России. На финише участникам забега вручили медали и подарки от партнеров мероприятия.

Фото: © Telegram-канал Сергея Еремина

 

 

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