Жителям Красноярского края запретили посещать лес на 21 день. Как говорится в приказе, подписанном министром лесного хозяйства Алексеем Пановым, связано это с пожароопасной обстановкой. На границе лесных массивов будут установлены специальные знаки, подъезды к ним перекроют шлагбаумами, участки будут патрулироваться сотрудниками МЧС, полиции и лесоохраны.

Запрет действует в: Ачинске, Боготоле, Бородине, Дивногорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Сосновоборске, Кедровом, Железногорске, Зеленогорске, посёлке Солнечном, а также районах Ачинский, Берёзовский, Бирилюсский, Боготольский, Большемуртинский, Большеулуйский, Емельяновский, Иланский, Ирбейский, Канский, Козульский, Манский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Сухобузимский, Уярский и Тюхтетском округе.

Добавим, что по информации краевого Лесопожарного центра, 21 мая в регионе действуют 47 пожаров на площади 11,2 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова