21 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.89
 
€ 60.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителям Красноярского края запретили посещать лес на 21 день

Главная Общество
Красноярск
21:00 21 Мая 2022
красноярск, лесные пожары
версия для печати Ico_print

Жителям Красноярского края запретили посещать лес на 21 день. Как говорится в приказе, подписанном министром лесного хозяйства Алексеем Пановым, связано это с пожароопасной обстановкой. На границе лесных массивов будут установлены специальные знаки, подъезды к ним перекроют шлагбаумами, участки будут патрулироваться сотрудниками МЧС, полиции и лесоохраны.

Запрет действует в: Ачинске, Боготоле, Бородине, Дивногорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Сосновоборске, Кедровом, Железногорске, Зеленогорске, посёлке Солнечном, а также районах Ачинский, Берёзовский, Бирилюсский, Боготольский, Большемуртинский, Большеулуйский, Емельяновский, Иланский, Ирбейский, Канский, Козульский, Манский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Сухобузимский, Уярский и Тюхтетском округе.

Добавим, что по информации краевого Лесопожарного центра,  21 мая в регионе действуют 47 пожаров на площади 11,2 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

21 Мая 2022 г.
В Татышев-парке заявляют об окончании строительства бассейнов в первой половине июня
Новости Красноярска: На заправках АО "Красноярскнефтепродукт" подешевел бензин

На заправках АО "Красноярскнефтепродукт" подешевел бензин

21 Мая 2022 г.
Падение стоимости топлива объяснили снижением ключевой ставки ЦБ РФ
Новости Красноярска: 21-23 мая в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ветра

21-23 мая в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ветра

20 Мая 2022 г.
Сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: На Алтае иностранцы торговали сертификатами о знании русского языка

На Алтае иностранцы торговали сертификатами о знании русского языка

20 Мая 2022 г.
18 граждан незаконно получили право на пребывание и работу в России
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Новости Красноярска: В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

20 Мая 2022 г.
8 виновных лиц привлечены к ответственности
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru