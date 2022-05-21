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Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

Главная Общество
Красноярск
18:43 21 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, благоустройство
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На острове Татышев в районе, пунктов проката у Октябрьского моста строят открытые бассейны для отдыха горожан и гостей Красноярска.

Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

Своем мнение и фото о строительстве бассейнов в Татышев-парке высказал автор снимков, блогер Сергей Токарев. Оно у него, кстати, двоякое.  

«Здорово, что можно будет позагорать с комфортом, но и с полной застройкой острова однажды столкнуться не хочется», - пишет блогер Сергей Токарев.

Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

Отметим, что в Татышев-парке заявляют об окончании строительства бассейнов уже в первой половине июня.

Фото: t.me/tokarevs

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