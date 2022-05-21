Красноярский фотограф Сергей Токарев показал ход строительства открытых бассейнов на Татышеве

На острове Татышев в районе, пунктов проката у Октябрьского моста строят открытые бассейны для отдыха горожан и гостей Красноярска.

Своем мнение и фото о строительстве бассейнов в Татышев-парке высказал автор снимков, блогер Сергей Токарев. Оно у него, кстати, двоякое.

«Здорово, что можно будет позагорать с комфортом, но и с полной застройкой острова однажды столкнуться не хочется», - пишет блогер Сергей Токарев.

Отметим, что в Татышев-парке заявляют об окончании строительства бассейнов уже в первой половине июня.

Фото: t.me/tokarevs