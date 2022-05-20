Средняя Азия. Пробуем на вкус

Национальная кухня всегда представляется чем-то экзотическим и недоступным. Согласитесь, как правило, мы верим в оригинальность «не нашей» еды только на ее родине. Том Ям лучше в Таиланде, Фуа-гра – во Франции, Прошутто – в Италии, плов – в Узбекистане.

На самом деле, поварское дело в России шагнуло далеко вперед. Наши шефы давно научились готовить самые популярные заграничные блюда в полном соответствии с традициями. Это же касается и поточного продовольственного рынка. В РФ есть несколько производителей, выпускающих готовые блюда национальных кухонь. По своим вкусовым качествам они абсолютно не отличаются от классических.

Например, плов. Давайте по-честному: это популярное блюдо готовят во многих странах, и все они претендуют на звание его прародины. Порой исконный рецепт приписывают какому-то конкретному лицу, например, повару Александра Македонского, Чингисхана, а то и Авиценне. Так или иначе, мы привыкли считать, что родина плова где-то в Средней Азии или на Ближнем Востоке. Кстати, первое упоминание о плове появилось арабских сказках «Тысяча и одна ночь». Не удивительно, ведь блюдо действительно сказочное.

Сегодня по заграницам особо не наездишься, а вкусной тамошней еды, согласитесь, хочется. К счастью, в России плов научились готовить как следует. Среди всего производственного изобилия, внимание стоит обратить на Праздничный плов, который совсем недавно выпустил сибирский бренд «Мясничий». Скоро новинку можно будет заказать в любой город нашей страны на сайте мясничий.онлайн и через одноименное приложение.

Чем так прекрасен этот плов? В нем есть все, что нужно, и нет ничего лишнего. Только натуральные ингредиенты. Это, кстати, одно из качеств, которым славится этот сибирский производитель.

Давайте посмотрим. Отборная волокнистая баранина, рассыпчатый рис, нут, сочная морковь и лук. Ненавязчивой сладости добавляет черный изюм, барбарис и сладкий красный перец. Яркости вкуса добавляет зира и куркума. Завершающая острая нота – чеснок и перец чили.

Только представьте, это блюдо на тарелке. От нее поднимается горячий пар, который наполняет невероятным ароматом кухню или столовую комнату, где обедает ваша семья. А, может, потрясающий запах разносится на опушке леса, где большая компания друзей остановилась на привал и решила насытиться по-настоящему вкусной и сытной едой.

Попробуйте праздничный плов от «Мясничего» и убедитесь, что ехать за этим блюдом в другую страну совсем не обязательно. Готовить самим тоже не нужно. На минуточку, приготовление настоящего плова занимает несколько часов, а к тому же требует специальной посуды – казана. Не у каждого есть столько времени, да и сил, если уж совсем по-честному.

Гораздо проще дело обстоит с готовым блюдом в банке. Его достаточно просто разогреть. Пара минут, и вся семья будет накормлена вкусным и здоровым обедом отменного качества.

По материалам Goldman Group

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников