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21-23 мая в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ветра

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Красноярск
17:04 20 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, жара, ветер
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21-23 мая в центральных и южных районах Красноярского края сохранится аномально жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7° С). Ожидаются местами грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с.

В центральных и южных районах края ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На юге Таймыра синоптики также предупреждают о сильном ветре 15-18 м/с.

Сотрудники ведомства призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков 

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