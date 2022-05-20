На Алтае иностранцы торговали сертификатами о знании русского языка

Прокуратура Республики Алтай направила на рассмотрение суда уголовное дело о сбыте поддельных сертификатов о владении русским языком. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина Узбекистана. Им инкриминируется ст. 322.1 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.

Обвиняемый, проживающий в Республике Алтай, получил от 18 иностранцев из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана копии паспортов и деньги. Их он передал сообщникам для изготовления поддельных бланков сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства.

На основании поддельных бумаг, 18 граждан незаконно получили право на пребывание и работу в России.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев