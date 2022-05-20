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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

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Красноярск
15:12 20 Мая 2022
депутаты, госдума, визит, предприятие, норильск, общество, экология
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В Норильск с рабочим визитом прибыл депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Депутат встретился со старшим вице-президентом «Норникеля», руководителем Норильского дивизиона Николаем Уткиным. Вячеславу Фетисову презентовали программу компании по санитарной очистке территории Норильского промышленного региона и Арктической зоны, рассказали об основных направлениях импортозамещения в «Норникеле».

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Затем депутат совместно с вице-президентом по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андреем Грачевым посетили спортхолл «Айка», который компания «Норникель» возвела всего за два года. Инвестиции в строительство - 3,6 млрд рублей.

«Айка» – основная тренировочная база мини-футбольного клуба «Норильский никель», а также площадка проведения спортивных соревнований и тренировок.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

— Я в восторге от того, что увидел! в Арктической зоне такого шикарного спортивного сооружения, как «Айка», не найти! Здесь всё сделано с душой. Уверен, что сегодня спортхолл для жителей - культовое место, которое даёт детям возможность заниматься спортом в современных условиях. Также «Айка» выступает партнёром многих федераций, спортивных клубов, оказывает поддержку спортивным соревнованиям и чемпионатам различного уровня, привлекает мировых и отечественных звёзд спорта в регионы своего присутствия. Я рад, что глава «Норникеля» Владимир Потанин поддерживает легенды нашего хоккея. Мы, спортсмены, всегда приезжаем в Норильск с радостью и осознанием, что нас здесь ждут, – отметил Фетисов.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Также депутат Госдумы ознакомился с работой диспетчерского пункта центра мониторинга зданий и сооружений «Норникеля», который был создан для оперативного мониторинга состояния грунтов оснований и деформационного поведения фундаментов. Мониторинг позволит эксплуатировать объекты «Норникеля» без аварий. В будущем его можно использовать и на жилых зданиях, своевременно выявляя опасные дефекты и отклонения. Сейчас под наблюдением находятся 165 зданий, включая 11 сооружений Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которые относятся к опасным производственным объектам.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Кстати, в этом году специалисты установят термодатчики ещё на 55 объектах НТЭК. К середине 2024 года к ним присоединится пять хвостохранилищ Норильского дивизиона «Норникеля».

Вячеслав Фетисов ознакомился с работой центра и отметил, что подобный опыт актуален для всего мира.

— Сегодня «Норникель» озаботился тем, что является проблемой для всего человечества. Информация о таянии вечной мерзлоты полезна не только для России, но и для мирового сообщества, так как проблема глобального потепления затрагивает каждого из нас. Опыт «Норникеля» – очередной пример того, что в непростых климатических условиях при желании можно вкладываться в будущее, осваивать новые, современные технологии, - отметил Фетисов.

Кроме этого, депутат Госдумы побывал на строительстве экологических мощностей “Серной программы”.

Напомним, “Серная программа” - крупнейшая и наиболее важная экологическая инициатива «Норникеля». Она предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске. Это самая современная наработка технологии с реальным импортозамещением.

Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Фетисов отметил, что строится совершенно новый завод, где зачастую температура воздуха запредельная. И, тем не менее, стройка идёт. Создано достаточно большое количество рабочих мест. Во всех отношениях в Арктической зоне — это беспрецедентный проект.

- Это не только самый современный проект, не только проект, который сегодня покрывает практически 50 % внебюджетного финансированию федерального проекта «Чистый воздух», но и самое главное, наработка тех технологий с реальным импортозамещением, - сказал он.

Фото: пресс-служба ЗФ «Норникеля» и Марина Пешкова

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