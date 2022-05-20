В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

Прокуратурой установлено, что в 8 образовательных учреждениях, в том числе в ужурской школе № 1, № 2, № 3, михайловской школе, крутоярской, ужурском детском саду № 3 допускаются нарушения требований к обеспечению полноценным питанием детей.

Там находилась на хранении продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество. В одном из учреждений выявлен факт поставки некачественной продукции. В частности, в масле сливочном «Крестьянском» установлено превышение по микробиологическим показателям (колиформы).

Прокуратура внесла представления в образовательные учреждения. Нарушения устранены. 8 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, виновные привлечены по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафов. Некачественная продукция и продукты без сопроводительных документов изъяли из оборота.

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