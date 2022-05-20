В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

На днях в городе начала распускаться сирень, кусты которой в разных видах представлены практически в каждом микрорайоне. Самые популярные в Красноярске сорта – сирень обыкновенная и венгерская. Разные виды сирени высаживают в городе каждый сезон.

Самыми первыми в Красноярске расцветают груши, сообщают на сайте администрации города. Самое красивое цветущее дерево этой породы находится в сквере на пересечении пр. Мира и ул. Кирова. Уссурийская груша всегда цветёт очень пышно. Лучше всего груши чувствуют себя в Центральном и Октябрьском районах. Большие аллеи груш есть в районе ГорДК, пр. Свободный, на Центральной набережной, в аллеях вдоль дорог.

Далее начинает цвести черёмуха (черёмуха обыкновенная и Маака). Её можно встретить практически во всех микрорайонах.

Затем в городе зацветают яблони. В Красноярске растут яблони Сибирские (цветут белым цветом) и Недзвецкого (меняет свой цвет от пурпурного до нежно-красноватого). Увидеть во дворах и палисадниках можно и другие виды яблонь и ранеток. В саду на о. Татышев высажено несколько десятков разных видов.

Далее в Красноярске зацветает миндаль. У нас приживаются не все его виды. Небольшие кустики, обильно усыпанные ароматными мелкими белыми или чуть сиреневатыми цветочками, можно увидеть в составе аллей, паркового озеленения и изгородей, на дворовых палисадниках.

Цветут в краевой столице акации, различные виды декоративной смородины.

После миндаля розовым цветом горожан радует вишня. На пр. Мира растёт даже сакура.

Далее приходит черед спиреи, в Красноярске в основном высаживают рябинолистные и японские спиреи.

Потом зацветают калины. В последние годы красноярцам полюбился сорт Бульденеж, который разводят у себя на участках опытные дачники. В городе тоже можно встретить такую калину, но она капризнее, чем обычная калина, поэтому её в план посадок включают в небольшом количестве.