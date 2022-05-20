Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 июня. Начальная цена аукциона составляет 500,68 млн рублей.

По планам строительство должно начаться в середине июня, а завершиться в сентябре. Переход должен появиться в районе памятника Антону Чехову в рамках большой реконструкции Театральной площади. Он будет иметь два яруса, через первый можно будет попасть на парковку в районе Коммунального моста, через второй – на набережную Енисею. Строительство перехода ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«​Главная цель — обеспечить безопасный доступ большого числа пешеходов на нижний ярус набережной, без пересечения оживлённой магистрали, а также увеличить пропускную способность улицы Дубровинского для автомобилистов. Построить подземное сооружение победитель торгов должен к октябрю 2023 года», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание в проекте уделено комфорту маломобильных групп населения. Для них переход оборудую пандусами и лифтами. Для строительства подрядчик должен выкопать 10-метровый котлован. Для этого участок улицы придётся закрыть для движения транспорта. Более точные сроки ограничения, а также схемы объезда появятся после того, как подрядная организация оценит фронт работ.

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