В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

В Красноярске продают «дачу Быкова» в Зеленой роще. Объявление об этом появилось на Avito.

Дом расположен на Ульяновском проспекте. В объявлении он обозначается как объект незавершенного строительства – спортивно-оздоровительный комплекс «Орлиха». Стоимость объекта – 75 миллионов рублей.

Покупатель получит здание в 4 этажа, двухэтажное здание эллинга. Помимо этого, на участке есть пост охраны, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, скважина, насосная станция, вертолетная площадка, причал. Стоит отметить, что участок находится в аренде до 30 января 2026 года до завершения строительства.

Постройку связывают с предпринимателей Анатолием Быковым, который, якобы, с начала 2000-х стоил здесь резиденцию. Но точных доказательств этому нет. Сейчас Быков отбывает срок за организацию убийства в 1994 году.

Фото: © avito.ru