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В селе Барабаново в Красноярском крае обустроят локации для туристов

Главная Общество
Красноярск
12:50 20 Мая 2022
в красноярском крае, туризм, церковь, благоустройство
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Рядом с храмом Параскевы Пятницы в селе Барабаново обустроят локации для туристов.

Как рассказали в правительстве региона, рядом с храмом построят парковку, установят навигацию, сувенирные лавки, заменят опоры освещения и озеленят территорию. Сейчас идёт поиск подрядчика. По планам работы должны начаться в конце августа. 

Кроме этого, в 2023 году в Барабаново построят многофункциональный культурный центр. В нём будут экспозиционный и зрительные залы, а также общественные пространства. 

В ближайшее время начнётся консервация живописных и архитектурных элементов церкви.

Фото: © пресс-служба Красноярской епархии

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