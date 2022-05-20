В селе Барабаново в Красноярском крае обустроят локации для туристов

Рядом с храмом Параскевы Пятницы в селе Барабаново обустроят локации для туристов.

Как рассказали в правительстве региона, рядом с храмом построят парковку, установят навигацию, сувенирные лавки, заменят опоры освещения и озеленят территорию. Сейчас идёт поиск подрядчика. По планам работы должны начаться в конце августа.

Кроме этого, в 2023 году в Барабаново построят многофункциональный культурный центр. В нём будут экспозиционный и зрительные залы, а также общественные пространства.

В ближайшее время начнётся консервация живописных и архитектурных элементов церкви.

Фото: © пресс-служба Красноярской епархии