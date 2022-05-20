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В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

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Красноярск
12:20 20 Мая 2022
общество, красноярск, фильм, киносъемки, в красноярском крае
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В рамках празднования 200-летия Енисейской губернии в Красноярском крае начинаются съёмки игрового киносериала о золотой лихорадке в Сибири, который будет состоять из восьми серий. Через них пройдут две сюжетные линии событий – 1860-е годы и наши дни, рассказали в правительстве Красноярского края.

Историческую часть снимут в пос. Шушенское и в г. Минусинске, часть съёмок пройдет в г. Красноярске, некоторые интерьеры снимут в г. Санкт-Петербурге. Кроме этого, в кадр попадут знаменитые конные скачки «Туранский берег» в Краснотуранском районе и другие события в нашем регионе. Сниматься будут актёры из театров красноярского края и местные жители.

Съёмка первых кадров запланирована на 27 мая. Тарелку с автографами съёмочной группы, специально расписанной художником, предполагается торжественно разбить утром после съёмок первого удачного дубля в Минусинске (ул. Кравченко, 16).

Производством фильма занимается кинокомпания «ТРИИКС Медиа» (ООО «Кино Альянс», г. Санкт-Петербург, режиссёр Михаил Вассербаум). Главные роли сыграют Денис Зыков (ТЮЗ), Артём Рудой (театр им. А.С. Пушкина), Николай Редькин (Театр кукол) и Дарья Золотарева из лесосибирского театра «Поиск». Из столичных актёров участие примут Константин Крюков, Сергей Юшкевич и Пётр Рыков.

Фото: © РИА Новости / Георгий Куролесин 

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