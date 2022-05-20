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Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться невозвратным тарифом для проезда в купейных вагонах

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Красноярск
11:46 20 Мая 2022
красноярск, ржд
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Приобретая билеты в купейные вагоны на поезда дальнего следования, пассажиры могут сэкономить 20%. Скидка предоставляется при оформлении мест в последнем четырехместном купе каждого вагона.

Условие только одно – приобрести проездные документы заранее. Так, до 31 мая купить невозвратный билет можно не позднее, чем за 5 дней до даты отправления поезда. В период с 1 июня по 31 августа – не позднее, чем за 11 дней до даты поездки.

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться невозвратным тарифом для проезда в купейных вагонах

Невозвратный тариф не предусматривает возмещение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. 

Исключение составляют ситуации, связанные с внезапной болезнью пассажира или несчастным случаем, подтвержденными соответствующими документами, а также при отмене отправления поезда или задержке отправления поезда, либо не предоставлении пассажиру места, указанного в билете. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств. 

Отметим, что по желанию пассажиры могут приобрести билеты в последнее купе вагона и по стандартному тарифу, который не предусматривает скидки и особых условий возврата проездных документов. 

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасРЖД

 

 

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