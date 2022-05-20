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В Красноярске полицейский получил условный срок за слив персональных данных жителей

Главная Общество
Красноярск
11:50 20 Мая 2022
общество, красноярск, мвд, суд
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Кировский районный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское", сообщили в УФСБ.

Больше года полицейский за деньги передавал персональные данные в отношении граждан России. Общался с заказчиками он по "Telegram". Всего злоумышленник получил более 1 млн рублей.

— Сотрудниками ОРЧ СБ Главного управления МВД России по Красноярскому краю проведена служебная проверка в отношении сотрудника Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское», по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, - сообщили журналистам Sibnovosti.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На правонарушителя завели уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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