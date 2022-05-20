20 мая
Красноярск
погода +24 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?

Главная Общество
Красноярск
11:13 20 Мая 2022
общество, недвижимость, цены
версия для печати Ico_print

С начала весны эксперты предупреждали, что покупку квартиры лучше отложить. Цены на жилье выросли, а ключевая ставка добралась до заоблачных 20%. Рынок недвижимости на время остановился, строители забили тревогу. Материалы выросли в цене, квартиры подорожали, но покупатели не спешили расставаться с деньгами. 

Но сейчас ситуация начала медленно, но верно меняться. Ставка опустилась до 14 %, госпрограммы работают. Некоторое время банки действительно отклоняли все заявки на кредиты.

СКОЛЬКО СТОИТ САМАЯ ДЕШЕВАЯ КВАРТИРА В ОМСКЕ? 

Покупка квартиры - дело ответственное и часто на всю жизнь. Лучше не спешить с выбором и не хватать первый вариант.Риелторское агентство “Этажи” собрало полную базу всех объектов недвижимости в Омске, ее можно найти по ссылке. В его списке новостройки, вторичка, земельные участки, дома, таунхаусы. Часто бывает, когда в процессе выбора квартиры клиент решает изменить вектор поиска: искал однушки, а теперь переключился на двухкомнатные, предполагал, что возьмет квартиру, а потом подумал, что свой дом лучше. Хорошо, когда все варианты в одном месте. “Этажи” больше 20 лет помогают снять, сдать, продать и купить недвижимость. 

Когда смотришь актуальные цены, могут опуститься руки. Цены за последние годы выросли по всей России. Омск - не Сочи, конечно, но и тут квадратный метр существенно подорожал. Но если в покупке есть срочность, то есть буквально негде жить, то риелторы “Этажей” могут предложить студию в п. Красная Горка, 18 кв.м. - внимание - за 530 тысяч рублей. Это комната без удобств, но в хорошем кирпичном доме. Для экстренного случая - отличный вариант. В селе Чернолучье чуть больше миллиона стоит двухкомнатная квартира. Так что относительно недорогие варианты в Омске и его окрестностях есть.

Однако, если вы ищете развитую инфраструктуру и близость к центру, то готовьтесь к другому уровню цен. Однокомнатная квартира на улице Завертяева будет стоить 2 800 тысяч рублей, а в самом центре Омска - пять миллионов. Двухкомнатная квартира на улице Дианова в новом доме стоит чуть меньше пяти миллионов. 

Трешка в многоэтажке обойдется около пяти-шести миллионов, и это без свежего ремонта. 

ПОЧЕМУ ТРЕШКА НА УЛИЦЕ УСПЕНСКОГО СТОИТ 7 МЛН, НА УЛ. 5 АРМИИ БОЛЬШЕ 14? 

 Значение имеют несколько факторов: 

- близость дома к центру города;

- площадь квартиры;

- тип постройки;

- качество ремонта;

- развитая инфраструктура.

“Этажи” - это не просто база с набором квартир, это настоящий сервис для работы с недвижимостью. Там можно не только подобрать квартиру, но и получить консультацию по ипотеке, найти лучший банк для кредитования. 

По материалам компании "Этажи"

Фото: предоставлено компанией "Этажи"

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

20 Мая 2022 г.
8 виновных лиц привлечены к ответственности
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

20 Мая 2022 г.
Он побывал и на строительстве экологических мощностей “Серной программы”
Новости Красноярска: 21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

20 Мая 2022 г.
Причина: замены теплосетей в окрестностях Суриковского сквера
Новости Красноярска: В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

20 Мая 2022 г.
Самыми первыми в городе расцветают груши
Новости Красноярска: Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

20 Мая 2022 г.
Начальная цена аукциона составляет 500,68 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

20 Мая 2022 г.
Стоимость объекта – 75 миллионов рублей
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

17 Мая 2022 г.
Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru