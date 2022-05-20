С начала весны эксперты предупреждали, что покупку квартиры лучше отложить. Цены на жилье выросли, а ключевая ставка добралась до заоблачных 20%. Рынок недвижимости на время остановился, строители забили тревогу. Материалы выросли в цене, квартиры подорожали, но покупатели не спешили расставаться с деньгами.

Но сейчас ситуация начала медленно, но верно меняться. Ставка опустилась до 14 %, госпрограммы работают. Некоторое время банки действительно отклоняли все заявки на кредиты.

СКОЛЬКО СТОИТ САМАЯ ДЕШЕВАЯ КВАРТИРА В ОМСКЕ?

Покупка квартиры - дело ответственное и часто на всю жизнь. Лучше не спешить с выбором и не хватать первый вариант.Риелторское агентство “Этажи” собрало полную базу всех объектов недвижимости в Омске, ее можно найти по ссылке. В его списке новостройки, вторичка, земельные участки, дома, таунхаусы. Часто бывает, когда в процессе выбора квартиры клиент решает изменить вектор поиска: искал однушки, а теперь переключился на двухкомнатные, предполагал, что возьмет квартиру, а потом подумал, что свой дом лучше. Хорошо, когда все варианты в одном месте. “Этажи” больше 20 лет помогают снять, сдать, продать и купить недвижимость.

Когда смотришь актуальные цены, могут опуститься руки. Цены за последние годы выросли по всей России. Омск - не Сочи, конечно, но и тут квадратный метр существенно подорожал. Но если в покупке есть срочность, то есть буквально негде жить, то риелторы “Этажей” могут предложить студию в п. Красная Горка, 18 кв.м. - внимание - за 530 тысяч рублей. Это комната без удобств, но в хорошем кирпичном доме. Для экстренного случая - отличный вариант. В селе Чернолучье чуть больше миллиона стоит двухкомнатная квартира. Так что относительно недорогие варианты в Омске и его окрестностях есть.

Однако, если вы ищете развитую инфраструктуру и близость к центру, то готовьтесь к другому уровню цен. Однокомнатная квартира на улице Завертяева будет стоить 2 800 тысяч рублей, а в самом центре Омска - пять миллионов. Двухкомнатная квартира на улице Дианова в новом доме стоит чуть меньше пяти миллионов.

Трешка в многоэтажке обойдется около пяти-шести миллионов, и это без свежего ремонта.

ПОЧЕМУ ТРЕШКА НА УЛИЦЕ УСПЕНСКОГО СТОИТ 7 МЛН, НА УЛ. 5 АРМИИ БОЛЬШЕ 14?

Значение имеют несколько факторов:

- близость дома к центру города;

- площадь квартиры;

- тип постройки;

- качество ремонта;

- развитая инфраструктура.

“Этажи” - это не просто база с набором квартир, это настоящий сервис для работы с недвижимостью. Там можно не только подобрать квартиру, но и получить консультацию по ипотеке, найти лучший банк для кредитования.

По материалам компании "Этажи"

Фото: предоставлено компанией "Этажи"