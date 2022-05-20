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Сёстры Аверины взяли «Весенний Кубок» в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:31 20 Мая 2022
общество, красноярск, спорт, победа
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Для участия в конкурсе международного турнира по художественной гимнастике «Весенний Кубок» в Красноярск приехали представительницы 11 стран и 25 регионов России. Среди юниоров цвета сборной команды России защищали лидеры команды Арина и Дина Аверина, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Накануне гимнастки выступали с мячом и обручем. Сегодня выполняли упражнение с лентой и булавами. По итогам двух соревновательных дней они стали сильнейшими. «Весенний Кубок» и золотую медаль забрала Арина Аверина. Серебро же досталось её сестре Дине. А бронза – спортсменке из Армении Силве Саргсян.

— Такой поддержки, как здесь, не было ещё нигде! Тут тысячи человек пришли поболеть, посмотреть на нас – нам очень приятно было. Этот старт нам был очень важен, потому что он первый после долгого перерыва. Нужно было обязательно выступить, чтобы проверить свои программы и знать, над чем работать дальше, – рассказали Арина и Дина Аверины.

Всероссийские соревнования «Весенний Кубок» продлятся в Красноярске до 21 мая.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края 

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