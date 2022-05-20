Пожарный поезд КрасЖД со станции Решоты спас от пожара целый посёлок

Пожарный поезд со станции Решоты спас от природного пожара поселок Табагашет в Нижнеингашском районе Красноярского края. Пожарный поезд прибыл на место, когда верховой лесной пожар, пришедший со стороны реки Пойма, приблизился вплотную к станции Табагашет, где расположен одноименный поселок.

Для защиты поселка и объектов железнодорожной инфраструктуры от стихии команда пожарного поезда применила такой способ тушения, как встречный пал, который заключается в выжигании территории перед кромкой лесного пожара. Также были использованы средства пожаротушения, запасом которых обладает специализированный состав. Отметим, это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

Борьба продолжалась более трёх часов, в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды.

На движение поездов происшествие не повлияло.

Всего с начала 2022 года пожарные поезда Красноярской магистрали совершили 42 выезда для оказания помощи в тушении возгораний в населенных пунктах, из них 33 – в мае.

Напомним, в настоящее время в регионах присутствия Красноярской железной дороги – Красноярском крае и республике Хакасии – действует особый противопожарный режим: введен строгий запрет на разведение открытого огня.

Фото:©Георгий Зимарев/РИА Новости