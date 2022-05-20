20 мая
Красноярск
погода +24 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Красноярского края смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Главная Общество
Красноярск
12:00 20 Мая 2022
общество, красноярск, спорт, налоги
версия для печати Ico_print

Министерство спорта Красноярского края начало приём документов для формирования списка организаций, который могут предоставить клиентам налоговый вычет за занятие спортом в 2023 году.

Так, в 2022 году в перечень таких организаций попали 128 учреждений и индивидуальных предпринимателей, а в следующем их список значительно расширится. Возврат денег должен стимулировать население заниматься физической активностью. Такая цель обозначена в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Напомним, что за посещение бассейнов, спортзалов, фитнес-клубов и других спортивных организаций можно вернуть до 15,6 тысяч рублей в год. Вычет можно получить как на себя, так и на детей. Отметим, что возврат денег могут предоставить только организации, входящие в официальный перечень.

Чтобы попасть в реестр 2023 года, организации и ИП должны предоставить пакет документов до 3 октября в Красноярский краевой институт развития физической культуры и спорта. Телефон: 8(391)201-62-60. Ознакомиться со списком организаций, которые уже предоставляют налоговый вычет, можно на сайте министерства спорта Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

20 Мая 2022 г.
8 виновных лиц привлечены к ответственности
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

20 Мая 2022 г.
Он побывал и на строительстве экологических мощностей “Серной программы”
Новости Красноярска: 21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

20 Мая 2022 г.
Причина: замены теплосетей в окрестностях Суриковского сквера
Новости Красноярска: В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

20 Мая 2022 г.
Самыми первыми в городе расцветают груши
Новости Красноярска: Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

20 Мая 2022 г.
Начальная цена аукциона составляет 500,68 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

20 Мая 2022 г.
Стоимость объекта – 75 миллионов рублей
Новости компаний
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 27-летний танкист из Красноярского края

16 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён медалью Суворова
Новости Красноярска: Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждёт пасмурная погода и +27 градусов

16 Мая 2022 г.
Похолодает в городе 20 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru