Жители Красноярского края смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Министерство спорта Красноярского края начало приём документов для формирования списка организаций, который могут предоставить клиентам налоговый вычет за занятие спортом в 2023 году.

Так, в 2022 году в перечень таких организаций попали 128 учреждений и индивидуальных предпринимателей, а в следующем их список значительно расширится. Возврат денег должен стимулировать население заниматься физической активностью. Такая цель обозначена в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Напомним, что за посещение бассейнов, спортзалов, фитнес-клубов и других спортивных организаций можно вернуть до 15,6 тысяч рублей в год. Вычет можно получить как на себя, так и на детей. Отметим, что возврат денег могут предоставить только организации, входящие в официальный перечень.

Чтобы попасть в реестр 2023 года, организации и ИП должны предоставить пакет документов до 3 октября в Красноярский краевой институт развития физической культуры и спорта. Телефон: 8(391)201-62-60. Ознакомиться со списком организаций, которые уже предоставляют налоговый вычет, можно на сайте министерства спорта Красноярского края.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края