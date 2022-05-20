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В Красноярском крае за сутки потушили 19 лесных пожаров

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Красноярск
11:01 20 Мая 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 19 лесных пожара на площади 2,7 тыс. га в 13 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 20 мая в Красноярском крае действуют 59 лесных пожаров на площади 18,4 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Манском, Сухобузимском, Кежемском, Ермаковском, Большеулуйском, Шушенском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Енисейском, Емельяновском, Бирилюсском, Балахтинском, Тасеевском, Большемуртинском, Абанском, Нижнеингашском, Уярском, Дзержинском, Березовском районах, в Тюхтетском и Пировском муниципальных округах. Удалось остановить распространение 12 пожаров на площади 6,5 тыс. га.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 3 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок 

 

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