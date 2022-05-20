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В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

Главная Общество
Красноярск
10:43 20 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, клещи
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О том, что в Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания эрлихиозом (моноцитарным эрлихиозом человека) — инфекцией, передаваемой клещами, пишет глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— Заражение эрлихиозом в регионе происходит редко. Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет, - сообщает Дмитрий Горяев.

С апреля с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения обратились 2 529 жителей.

Управлением Росптребнадзора по Красноярскому краю было принято решение о создании чат-бота. Теперь любой желающий сможет найти ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся клещей, также можно узнать результаты исследований клеща.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов 

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