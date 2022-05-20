В Норильске мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за приобретение и хранение взрывчатых веществ

В сентябре 2021 года обвиняемый в районе рудника «Таймырский» нашёл фрагменты зарядов патронов «Аммонита 6ЖВ» массой 490 граммов, содержащие смесь тротилового вещества, пригодные для использования взрыва. Затем он перенёс взрывчатые вещества домой и хранил в ванной комнате, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов в феврале.

Прокуратура г. Норильска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Павел Комаров