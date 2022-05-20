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В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:15 20 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Две женщины цыганской национальности, жительницы Московской и Владимирской областей имели информацию о наличии у 87-летней красноярки крупной суммы денег. Под видом работников соцсферы и под предлогом замены денег на новые купюры они прошли к ней в квартиру, передав буханку хлеба и конфеты. Цыганки попросили потерпевшую передать им денежные средства для замены, но пенсионерка отказалась. Тогда злоумышленницы отвлекли внимание женщины и положили деньги в сумку. Затем они скрылись, похитив более 1,7 млн рублей. 

Обвиняемых задержали и арестовали, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Похищенные денежные средства возвращены пенсионерке, имеющей статус «Дети войны». 

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Злоумышленницы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Уголовное дело направлено в суд. 

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина 

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