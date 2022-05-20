В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

Две женщины цыганской национальности, жительницы Московской и Владимирской областей имели информацию о наличии у 87-летней красноярки крупной суммы денег. Под видом работников соцсферы и под предлогом замены денег на новые купюры они прошли к ней в квартиру, передав буханку хлеба и конфеты. Цыганки попросили потерпевшую передать им денежные средства для замены, но пенсионерка отказалась. Тогда злоумышленницы отвлекли внимание женщины и положили деньги в сумку. Затем они скрылись, похитив более 1,7 млн рублей.

Обвиняемых задержали и арестовали, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Похищенные денежные средства возвращены пенсионерке, имеющей статус «Дети войны».

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Злоумышленницы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина