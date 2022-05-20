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Житель Ачинска потратил деньги с карты бизнесмена из Уфы

Главная Общество
Красноярск
09:15 20 Мая 2022
общество, происшествия, ачинск, уфа, кража
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В конце 2021 года 44-летний житель г. Уфа сообщил в дежурную часть о пропаже с его банковской карты 100 тысяч рублей. 

Потерпевший ведёт бизнес в Ачинске, поэтому приехал в этот город. Вечером находясь в состоянии опьянения мужчина на улице познакомился с неизвестным. Они в компании других молодых людей поехали отдыхать в заведение. Житель Уфы передал новому знакомому банковскую карту для покупки напитков и назвал пин-код к ней. Ачинец купил товар и вернул карту. Потерпевший заметил пропажу денег через сутки, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Причастным к совершению преступления оказался 32-летний житель Ачинска, ему предъявлено обвинение в хищении средств с банковского счёта. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. 

Уголовное дело передано в суд. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко 

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