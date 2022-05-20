В Красноярске с 20 мая изменятся схемы движения трамваев №4 и 6

С 23:00 20 мая до 22:00 21 мая изменятся схемы движения трамваев № 4 и № 6.

Причина: ремонт рельсовых пересечений на перекрёстке улиц Щорса и Мичурина.

Трамвай № 4 поедет от КрасТЭЦ по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до Предмостной площади. Затем по Матросова до Депо на ул. 60 лет Октября. Обратно по той же схеме.

Маршрут трамвая № 6 будет проложен от Депо по Матросова на Предмостную. Затем по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до Мичурина. Потом по улицам Волжской и Говорова до Энергетиков. На обратном пути трамвай от Энергетиков после Мичурина свернёт на Московскую и Коломенскую и далее до пр. имени газеты «Красноярский рабочий».