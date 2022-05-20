20 мая
Красноярск
погода +19 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске с 20 мая изменятся схемы движения трамваев №4 и 6

Главная Общество
Красноярск
08:54 20 Мая 2022
общество, красноярск, трамвай, движение
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

С 23:00 20 мая до 22:00 21 мая изменятся схемы движения трамваев № 4 и № 6. 

Причина: ремонт рельсовых пересечений на перекрёстке улиц Щорса и Мичурина. 

Трамвай № 4 поедет от КрасТЭЦ по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до Предмостной площади. Затем по Матросова до Депо на ул. 60 лет Октября. Обратно по той же схеме. 

Маршрут трамвая № 6 будет проложен от Депо по Матросова на Предмостную. Затем по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до Мичурина. Потом по улицам Волжской и Говорова до Энергетиков. На обратном пути трамвай от Энергетиков после Мичурина свернёт на Московскую и Коломенскую и далее до пр. имени газеты «Красноярский рабочий». 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 19 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 19 лесных пожаров

20 Мая 2022 г.
На 20 мая в регионе действуют 59 лесных пожаров на площади 18,4 тыс. га
Новости Красноярска: Пожарный поезд КрасЖД со станции Решоты спас от пожара целый посёлок

Пожарный поезд КрасЖД со станции Решоты спас от пожара целый посёлок

20 Мая 2022 г.
Он прибыл на место, когда верховой лесной пожар вплотную приблизился к станции Табагашет
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

20 Мая 2022 г.
Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет
Новости Красноярска: В Норильске мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за приобретение и хранение взрывчатых веществ

В Норильске мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за приобретение и хранение взрывчатых веществ

20 Мая 2022 г.
Взрывчатые вещества он нашёл в районе рудника
Новости Красноярска: Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

20 Мая 2022 г.
Здесь собираются данные интеллектуальной транспортной системы
Новости Красноярска: В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

20 Мая 2022 г.
Злоумышленницы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

19 Мая 2022 г.
Её доставили в подразделение и передали родственникам
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru