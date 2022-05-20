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РУСАЛ организовал в Красноярске экоакцию по высадке деревьев «Зелёная волна»

Главная Общество
Красноярск
08:19 20 Мая 2022
общество, красноярск, россия, предприятие, экология, посадка
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В Красноярске состоялась экоакция по высадке деревьев и кустарников «Зелёная волна» на территории возле детского сада №59 в Советском районе города Красноярска. Организатор конкурса – Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП»), созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

РУСАЛ организовал в Красноярске экоакцию по высадке деревьев «Зелёная волна»

В экоакции приняли участие около 30 волонтёров, среди которых представители молодёжного и рабочего советов Красноярского алюминиевого завода, РУСАЛ-СИБВАМИ, Красноярского металлургического завода. К ним присоединились сотрудники и воспитанники детского сада №59. Вместе они высадили 60 саженцев, среди которых 20 груш, 20 яблонь и 20 сиреней. Участников акции уже ждал подготовленный инвентарь, выкопанные лунки. Поддержали акцию и сотрудники администрации Советского района Красноярска, а также управление зеленого строительства, которые провели инструктаж для волонтёров по правилам высадки деревьев и кустарников.

РУСАЛ организовал в Красноярске экоакцию по высадке деревьев «Зелёная волна»

- Для нашей компании уже стало доброй традицией каждую весну озеленять города ответственности. И теперь в Советском районе Красноярска появится еще один зеленый уголок. Приятно, что воспитатели детсада сразу активно включились в подготовительную работу, и мы понимаем, что за этими растениями будут ухаживать, и они обязательно приживутся, - говорит директор департамента общественных связей алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.

РУСАЛ организовал в Красноярске экоакцию по высадке деревьев «Зелёная волна»

Экологический марафон «Зеленая волна» проходит с 2017 года. Помимо массовых акций по высадке деревьев, марафон также включает в себя конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и многое другое. В целом «Зелёная волна»-2022 охватит 13 городов присутствия РУСАЛа от Волгоградской до Иркутской области.  Началась акция 13 мая в Волгограде, а завершится в Братске 30 мая. За две недели волонтёры высадят почти 1500 деревьев и кустарников.

РУСАЛ организовал в Красноярске экоакцию по высадке деревьев «Зелёная волна»

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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