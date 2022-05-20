Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Глава Красноярска Сергей Ерёмин посетил новый Центр организации дорожного движения и испытал «настоящий кайф от увиденного». По его словам, этот центр – «мозг» города, который управляет всеми светофорами и потоками транспорта в городе.

«Управление транспортным потоком в нашем мегаполисе постепенно отдаётся искусственному интеллекту. Уверен, если бы 4 года назад мы не начали заниматься этой темой, то город мог бы встать в одну большую пробку. Нам же удалось добиться того, что в часы пик утром и вечером снижается балльность пробок, количество заторов. Наша задача – дальше совершенствовать систему, наращивать её функциональность, чтобы повышать комфорт и безопасность для водителей и пешеходов», – отметил мэр.

Центр находится в новом здании рядом с Управлением дорог и благоустройства и отслеживает работу в городе интеллектуальной транспортной системы. Все опции по контролю, моделированию и прогнозированию дорожной ситуации «вшиты» в единую платформу, а её модули, собирают необходимые данные с улиц города, вплоть до погоды, и отображать их в режиме реального времени на огромной видеостене.

«В настоящее время адаптивная система управления реализована на ряде участков, среди которых улицы Караульная, Шахтеров, Партизана Железняка, частично – проспект Металлургов. В планах – постепенно подключать к ней другие магистральные улицы, в том числе и на правобережье. Например, проспект имени газеты „Красноярский рабочий“», – рассказал Роман Васильев, начальник отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения «УДИБа».

В мэрии отметили, что благодаря получаемым данным пропускная способность транспортной сети города сильно улучшилась. Так, за 4 года протяжённость заторов уменьшилась на 15,2 % (до 12,6 км) утром и 10,6 % (до 17,5 км) вечером. И это при постоянно растущем количестве транспорта в Красноярске. Напомним, что автоматизация процессов регулирования дорожным движением на территории краевой столицы стала внедряться с 2018 года.

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