20 мая
Красноярск
погода +24 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Главная Общество
Красноярск
10:30 20 Мая 2022
дороги, благоустройство, общество, красноярск, мэр
версия для печати Ico_print

Глава Красноярска Сергей Ерёмин посетил новый Центр организации дорожного движения и испытал «настоящий кайф от увиденного». По его словам, этот центр – «мозг» города, который управляет всеми светофорами и потоками транспорта в городе.

«Управление транспортным потоком в нашем мегаполисе постепенно отдаётся искусственному интеллекту. Уверен, если бы 4 года назад мы не начали заниматься этой темой, то город мог бы встать в одну большую пробку. Нам же удалось добиться того, что в часы пик утром и вечером снижается балльность пробок, количество заторов. Наша задача – дальше совершенствовать систему, наращивать её функциональность, чтобы повышать комфорт и безопасность для водителей и пешеходов», – отметил мэр. 

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Центр находится в новом здании рядом с Управлением дорог и благоустройства и отслеживает работу в городе интеллектуальной транспортной системы. Все опции по контролю, моделированию и прогнозированию дорожной ситуации «вшиты» в единую платформу, а её модули, собирают необходимые данные с улиц города, вплоть до погоды, и отображать их в режиме реального времени на огромной видеостене.

«В настоящее время адаптивная система управления реализована на ряде участков, среди которых улицы Караульная, Шахтеров, Партизана Железняка, частично – проспект Металлургов. В планах – постепенно подключать к ней другие магистральные улицы, в том числе и на правобережье. Например, проспект имени газеты „Красноярский рабочий“», – рассказал Роман Васильев, начальник отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения «УДИБа».

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

В мэрии отметили, что благодаря получаемым данным пропускная способность транспортной сети города сильно улучшилась. Так, за 4 года протяжённость заторов уменьшилась на 15,2 % (до 12,6 км) утром и 10,6 % (до 17,5 км) вечером. И это при постоянно растущем количестве транспорта в Красноярске. Напомним, что автоматизация процессов регулирования дорожным движением на территории краевой столицы стала внедряться с 2018 года.

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Фото: © admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

20 Мая 2022 г.
8 виновных лиц привлечены к ответственности
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

20 Мая 2022 г.
Он побывал и на строительстве экологических мощностей “Серной программы”
Новости Красноярска: 21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

20 Мая 2022 г.
Причина: замены теплосетей в окрестностях Суриковского сквера
Новости Красноярска: В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

20 Мая 2022 г.
Самыми первыми в городе расцветают груши
Новости Красноярска: Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

Администрация Красноярска ищет подрядчика для строительства подземного перехода через улицу Дубровинского

20 Мая 2022 г.
Начальная цена аукциона составляет 500,68 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

В Красноярске выставили на продажу «дачу Быкова» на берегу Енисея

20 Мая 2022 г.
Стоимость объекта – 75 миллионов рублей
Новости компаний
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Новости Красноярска: В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

В Красноярск может приехать хоккеист Александр Овечкин

17 Мая 2022 г.
На прощальный матч красноярца Александра Сёмина приедут звезды мирового хоккея
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru