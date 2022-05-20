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В красноярском сквере Пушкина заработает фонтан

Главная Общество
Красноярск
09:30 20 Мая 2022
красноярск, благоустройство
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В сквере А.С.Пушкина заработает фонтан. Об этом сообщили в администрации Красноярска..

Проект уже прошёл согласование в архитектурно-планировочной комиссии города. По планам это будет небольшой фонтан и столики уличного кафе с навесом. Создавать новое общественное пространство будут за счёт спонсорских средств.

«Предприниматели, которые будут реализовывать проект, решили подойти к вопросу обустройства своей площадки комплексно. Все объекты будут выполнены в единой стилистике. Кроме этого, они реконструируют фонтан в левой части сквера. Он уже когда-то работал на этом месте, но затем был законсервирован», – рассказали в мэрии.

По словам бизнесменов, к воплощению задумки их подтолкнул проект «В центре Мира», события которого стартуют уже через две недели. Сквер имени А.С. Пушкина – это одна из центральных локаций, поэтому решено сделать её ещё привлекательнее для горожан.

Фото: © admkrsk.ru

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