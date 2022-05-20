20 мая
Красноярск
погода +19 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае завершается приём документов по программе «Земский учитель»

Главная Общество
Красноярск
08:30 20 Мая 2022
красноярск, деньги
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае завершается приём документов по программе Земский учитель».

По условиям программы педагоги, которые переехали для работы в сёла и малые города, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Для этого в школе нужно будет проработать пять лет.

В этом году в конкурсе участвует 10 вакантных должностей: четыре вакансии учителей английского языка, три вакансии учителей математики и по одной вакансии учителей русского языка или литературы. Победители получат жильё, либо служебное, либо в аренду за счёт средств муниципалитета.

Заявки принимаются лично либо по почте до 1 июня по адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 150. Учитель должен предоставить следующие документы:

  • копии паспорта,
  • трудовой книжки,
  • ИНН, СНИЛС,
  • документ об образовании, квалификации, справку об отсутствии судимости,

А также по усмотрению претендента, отзыв о работе с предыдущего места, копии наградных документов, свидетельства об участии в профессиональных конкурсах, конференциях, публикации в средствах массовой информации.

Вся информация о конкурсе размещена на всероссийском портале «Земский учитель» и на сайте краевого министерства образования.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 19 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 19 лесных пожаров

20 Мая 2022 г.
На 20 мая в регионе действуют 59 лесных пожаров на площади 18,4 тыс. га
Новости Красноярска: Пожарный поезд КрасЖД со станции Решоты спас от пожара целый посёлок

Пожарный поезд КрасЖД со станции Решоты спас от пожара целый посёлок

20 Мая 2022 г.
Он прибыл на место, когда верховой лесной пожар вплотную приблизился к станции Табагашет
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

20 Мая 2022 г.
Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет
Новости Красноярска: В Норильске мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за приобретение и хранение взрывчатых веществ

В Норильске мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за приобретение и хранение взрывчатых веществ

20 Мая 2022 г.
Взрывчатые вещества он нашёл в районе рудника
Новости Красноярска: Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

Мэр Красноярска «испытал кайф» от нового Центра организации дорожного движения

20 Мая 2022 г.
Здесь собираются данные интеллектуальной транспортной системы
Новости Красноярска: В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

В Красноярске две цыганки похитили у 87-летней пенсионерки более 1,7 млн рублей

20 Мая 2022 г.
Злоумышленницы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

С 16 по 25 мая в Красноярске в трёх районах отключат горячую воду

16 Мая 2022 г.
Специалисты СГК приступают к испытаниям городских теплосетей
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

Суд оставил в колонии Никиту Уварова из Канска

17 Мая 2022 г.
Осужденный вину не признаёт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru