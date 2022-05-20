В Красноярском крае завершается приём документов по программе Земский учитель».

По условиям программы педагоги, которые переехали для работы в сёла и малые города, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Для этого в школе нужно будет проработать пять лет.

В этом году в конкурсе участвует 10 вакантных должностей: четыре вакансии учителей английского языка, три вакансии учителей математики и по одной вакансии учителей русского языка или литературы. Победители получат жильё, либо служебное, либо в аренду за счёт средств муниципалитета.

Заявки принимаются лично либо по почте до 1 июня по адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 150. Учитель должен предоставить следующие документы:

копии паспорта,

трудовой книжки,

ИНН, СНИЛС,

документ об образовании, квалификации, справку об отсутствии судимости,

А также по усмотрению претендента, отзыв о работе с предыдущего места, копии наградных документов, свидетельства об участии в профессиональных конкурсах, конференциях, публикации в средствах массовой информации.

Вся информация о конкурсе размещена на всероссийском портале «Земский учитель» и на сайте краевого министерства образования.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов