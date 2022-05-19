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McDonald’s продает бизнес в России своему партнеру-франчайзи

Главная Общество
Красноярск
21:30 19 Мая 2022
красноярск, компания, бизнес
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Компания McDonald’s продаст бизнес в России своему партнёру-франчайзи Александру Говору.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, покупатель получит все рестораны сети и будет развивать их под собственным брендом. Главные условия – сохранения рабочих мест и финансирование заработной платы сотрудникам в 45 регионах страны до закрытия сделки. Кроме этого, предприниматель должен взять на себя выполнение обязательств перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Сообщается, что Александр Говор является партнёром McDonald’s с 2015 года, открывшим 25 предприятий сети по всей Сибири. 

«Ожидается, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели», – отметили в компании.

Напомним, что об уходе «Макдоналдс» с российского рынка стало известно в начале недели. 

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

 
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