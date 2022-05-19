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В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 45 человек

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Красноярск
21:00 19 Мая 2022
красноярск, статистика
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 19 марта – 47 человек (22 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 365 091 случаев заражения.

Госпитализировали из числа новых заболевших 80 человек. Вылечили 45 человек за сутки. Погибли 2 человека.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицыня

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